Асен Василев сваля килограми с инжекции

Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев очевидно е решил да обърне сериозно внимание на външния си вид и резултатите вече се виждат, пише Ретро. Той е успял да свали няколко килограма в съвсем кратък срок, което се коментира и в социалните мрежи.

Според запознати Василев не просто спазва диета, а направо бил обсебен от идеята най-после да влезе във форма.

Промяната се дължала не на спорт и хранителен режим, а на модерни инжекционни пептиди за отслабване, по които напоследък полудяха редица известни личности у нас и по света.