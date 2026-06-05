БЕЗУТЕШНА: 30 години по-младата любов на Любен Дилов-син плаче всеки ден (СНИМКИ)

Дата е 20 април.

Остават по-малко от два часа до полета за Рим, а Мелания Красимирова все още довършва багажа си. Предстои седмица в любимия град на двамата. В телефона си вече е подредила списък с места, които искат да посетят, и ресторанти, в които да прекарат топлите италиански вечери. Поредното пътуване за двойката, която през последните години сякаш живее повече по летища и екзотични дестинации, отколкото у дома.

Никой от двамата не подозира, че това ще бъде последното им пътешествие заедно, пише Intrigi.bg.

Рим: Една от последните снимки, които Любен Дилов-син прави на Мелания

Само три дни по-късно, на 23 април, Любен Дилов-син получава тежък инфаркт в Рим. Според близки именно Мелания е до него в драматичните минути, когато внезапно му прилошава и колабира. Тя е човекът, който вика линейка и остава до него в болницата, докато лекарите се борят за живота му.

Любен оцелява след първоначалния сърдечен удар, но битката тепърва започва. Следват седмици на надежда, тревога и очакване на добри новини. За съжаление краят се оказва трагичен.

Покрай смъртта на писателя мнозина за първи път научиха за жената, която е била до него през последните години.

Любен Дилов-син винаги е пазил личния си живот далеч от публичността. След развода със съпругата си Елина, майка на трите му деца, той остава в отлични отношения с нея и избягва да коментира новите си връзки. През годините до него е имало различни жени, но никоя не успява да остане толкова дълго в живота му, колкото Мелания Красимирова.

Красавицата е близо 30 години по-млада от него. Двамата се запознават преди около три години и бързо стават неразделни. Скоро след това започват да живеят заедно в столичния квартал „Лозенец“.

Мелания не е просто красива жена до известен мъж. Тя е журналист и професионалист, когото Дилов-син високо цени. Именно той я привлича в екипа на списание „L'Europeo“, където тя поема важна част от организацията и координацията на изданието.

Хора от обкръжението му разказват, че писателят бил истински щастлив не само от красотата й, но и от ума й. Неслучайно често повтарял, че не може да бъде с глупави жени, независимо колко красиви са те.

Чак след смъртта му Мелания намира сили публично да говори за чувствата си.

„С теб винаги е умно, смешно и е лято! Не знам как да говоря за теб в минало време и не знам дали някога ще се науча“, написа тя в прочувствен пост, който разтърси приятелите на писателя.

В него тя си спомня за разговорите им, за смеха, за пътешествията и за хилядите общи спомени.

„Помниш ли въртележката в Тоскана? Казах ти, че ако някога се загубим, ще те чакам там. Сега знам, че ти ще чакаш мен.“