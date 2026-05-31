Мъжът на Дара е алевит - клон на шиитския ислям, има слух, че си сменят жените

Турчин ли е мъжът на Дара д-р Ервин Иванов? Мрежата кипна от коментари какъв е произходът на силната половинка на нашата победителка в „Евровизия”, а както „Уикенд” писа, съвсем наскоро той промени фамилното си име и вече е д-р Ервин Заимов.

Самата Дара се превърна в любимка на цяла Турция, която вече пее „Бангаранга”. От телевизия CNN Тюрк я потърсиха за интервю, в което тя обясни колко много обича да ходи на пазар в Одрин и на почивка в Истанбул и че съпругът й е от турски произход. Когато се налага, именно той й превежда, защото певицата много иска да научи турски, но й изглежда твърде труден. Той обаче не се отказва да я научи на майчиния си език. Отидат ли в югоизточната ни съседка, не пропускат да посетят и сестрата на Ервин, която живее там.

Ервин Заимов е от малкото симпатично градче Дулово, област Силистра (там е родена и бившата политичка от ГЕРБ и настоящ конституционен съдия Десислава Атанасова). Там има голяма общност алевии, наричани още алевити, алиани или къзълбаши. Те са турскоговорящи, изповядват особена форма на шиитския ислям и са малцинство сред мюсюлманите у нас, защото около 90% от тях са сунити. Традиционните мюсюлмани не гледат с добро око на алевиите, считат ги за нещо като „сектанти”.

Например последователите на исляма не приемат изображенията, за тях са идолопоклонство, а алевиите почитат дванайсетте велики имами, първият от които е Али, братовчед и зет на пророка Мохамед. Затова във всеки алевитски дом има негов портрет, възприеман със страхопочитание като икона. За алианите например се говори, че имат обичая „док караштърмъ” (смяна на гащите), сиреч всяка ханъма хвърля бельото и който мъж каквото хване, с тази булка си ляга. Те самите малко срамежливо отричат този слух. Има и теория, че алевиите са потомци на ислямизирани богомили, но учените не са категорични. От такова къзълбашко семейство произхожда д-р Ервин Заимов.

А защо той си смени фамилията? В тяхната общност е традиционно да се сменят имената, с което се пазят от асимилация и напук показват: Ето, това е нашата идентичност! И друга хипотеза за смяната на името плъзна в интернет – Ервин е във фармакологичния бизнес с марихуана, където има общи проекти с експремиера Кирил Петков. Заимов е традиционна еврейска фамилия в България, а в този бизнес евреите са силните хора. Дали пък новото име не му отваря нови хоризонти в кариерата?

Бащата на Ервин е българин и работи в общинската служба по земеделие, а майка му е алевитка и е медицинска сестра. Малчуганът е отраснал в коридорите на местната болница, споделят дуловчани. От майката Ервин е взел мерака към медицинската професия. Местните разказват, че родителите му са изключително честни и трудолюбиви хора, а нощта на „Евровизия” в добруджанското градче е била истинска феерия! Местните се събрали на мегдана с родните трибагреници и са пели „Бангаранга” до зори всички заедно – българи, алевии, турци, цигани. Самата Дара е в отлични отношения със семейството на Ервин

Ервин е завършил Медицинския университет в София и още от тийнейджър е амбициран да пробие в нетрадиционната медицина. Младият мъж е доста успешен в бизнеса с дистрибуцията на хранителни добавки за европейския и американския пазар и е сред най-активните членове на Българската асоциация за индустриален коноп. Още като студент решава, че ще напусне България и планира да гради кариера в Швейцария или Германия. Но остава тук и защитава дисертация върху разработването на иновативни лекарстводоставящи системи с чисти канабиноиди и екстракти от канабис. Има публикации за 3D модели на култивиране на рак и за противораковите ефекти на различните канабиноиди. Притежава и няколко патента в областта. Той е не просто търговец, а направо учен и иноватор в своята област. На 9 февруари Ервин купи имот за 200 000 евро в Панчарево, установи проверка на „Уикенд” в търговския регистър. Там с Дара си живеят на тихо и спокойно.

Първата му голяма любов обаче не е Дара. Малко след като завършва Медицинския университет съдбата го среща с внучката на Тодор Колев - красивата актриса Теди. Двамата се впускат в страстна връзка и дори правят годеж. По същото време Теди е втори курс в класа на големия Стефан Данаилов. За добро или лошо, връзката им се разпада, защото Теди не обича да я контролират, а в нейните очи Ервин бил „много ревнив”.

Животът го запознава с Дара, която тъкмо е скъсала с певеца Папи Ханс. Тя пък няма никакви проблеми с неговата „ревност” и я приема като част от любовта.

„Първото ми място от „Евровизия” е за съпруга ми. Той е човекът, заради когото участвах, иначе щях да се откажа. Той беше и първият, с когото споделих радостта от класирането”, каза Дара на пристигане в София.

„Беше любов от пръв поглед. Срещнахме се случайно в нощен клуб. Още от първия момент почувствах, че е нещо специално”, споделя красивата певица. Връзката им се развива бързо, но далеч от показността в социалните мрежи. На 14 февруари 2024 г., когато светът празнува Деня на влюбените, Дара представи новата си песен – „Само мой”. Парчето беше истинско любовно послание към Ервин. Той й предложи брак и я дари с прекрасен годежен пръстен в екзотичния Тайланд през същата 2024 г. Младата дама толкова много искала да се вземе законно с любимия мъж, че дори сама си купила годежен пръстен. Е, сега си има два!

„Когато го срещнах, за първи път усетих едно спокойствие и доверие, че мога да се отпусна на някой в ръцете!”, споделя красивата певица. Двамата се взеха на 17 май 2025 г., а точно година по-късно изпълнителката покори „Евровизия”. След еуфорията първата им работа ще е да посетят Дулово, където да си хапнат домашно приготвено ястие.