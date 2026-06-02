Пророчески ли се оказаха думите му? Последният пост на Любен Дилов-син смрази мрежата

„15 минути от останалия наш живот!“

Тези думи написа Любен Дилов-син в един от последните си постове във Фейсбук. Днес, часове след новината за смъртта му, те звучат по особено болезнен и почти пророчески начин, пише Intrigi.bg.

На 19 април писателят, журналист и политик публикува традиционния си ироничен коментар по повод Деня на велосипеда и откриването на ЛСД от швейцарския химик Алберт Хофман. Между разсъжденията за българската политика и вечните ни обществени „цикления“ той завършва текста си с кратък, но силен призив:

„15 минути ще отнеме днес да направим поредния опит да подредим живота си по-умно. Скептик съм, защото последните 38 години станах специалист по кофти приказки, но в Гергьовден не сме преставали да опитваме да ги направим по-добри, а не само да приказваме.

15 минути от останалия наш живот!“

Тогава думите му са били просто поредната философска равносметка в типичния за него стил. Днес обаче мнозина ги приемат като смразяващо послание от човек, който не е подозирал колко малко време му остава.

Припомняме, че Любен Дилов-син – писател, журналист, сценарист и народен представител – получи тежък инфаркт в края на април по време на престой в Италия. Следват седмици на борба за живота му, лечение в чужбина и транспортиране до България. В един момент дори се появиха обнадеждаващи информации, че състоянието му се подобрява, но въпреки усилията на лекарите той не успя да се пребори с последиците от сърдечния инцидент.

Още по-тъжно звучи друг негов пост, публикуван само ден по-рано – на 18 април. Тогава Дилов-син с ентусиазъм разказва за предстоящото издание на „Фантастичен Бургас“ и обещава изненади за почитателите на фестивала.

„Чака ни един страхотен, „Фантастичен Бургас“ през юни! С Библиотеката, Общината и организаторите имаме още две-три силни карти в ръкава, но те ще са изненада!“

Няколко реда, които днес звучат особено тежко. Защото показват човек, който е гледал напред, кроял е планове, подготвял е бъдещи проекти и очевидно не е предполагал, че съдбата му е подготвила съвсем различен финал.

Именно затова последните му публикации предизвикаха толкова силна реакция в социалните мрежи. Не заради политиката, не заради обществените коментари, а защото в тях се вижда човек, който до последно е мислел за следващия ден, за следващия проект и за следващата среща с хората.

А днес думите „15 минути от останалия наш живот“ звучат като най-тъжното сбогом.