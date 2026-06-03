Съкрушена от загубата на майка си, Софи Маринова отново излиза на сцената

Софи Маринова, която отмени всичките си участия след смъртта на майка си, се завръща на сцената. Певицата ще направи това на 6 юни в Зала 1 на НДК, където отново ще участва в концерта „Мистерия и свобода“ под диригентската палка на Йордан Камджалов, пише "Филтър".

Съвместният проект между двамата се ражда преди две години и съчетава различни музикални стилове. Спектакълът пожъна огромен успех както в Античния театър в Пловдив, така и по време на две поредни представления в Зала 1 на НДК.

В началото мнозина посрещнаха с недоверие колаборацията между изтъкнатия класически музикант и една от най-обичаните попфолк певици у нас. Успехът на проекта обаче бързо опроверга и най-големите скептици.

Любопитна е и историята на тяхното запознанство. По време на пътуване с колата си Софи Маринова чува по радиото интервю с Йордан Камджалов. Впечатлена от начина, по който диригентът говори, тя решава да се свърже с него и моли своя пиар да открие телефона му. Няколко дни по-късно двамата разговарят, а певицата директно му предлага да работят заедно. Камджалов веднага приема идеята и така се ражда спектакълът „Мистерия и свобода“, в който Софи Маринова не изпълнява популярните си хитове, а арии, романси и народни песни.

Завръщането на сцената на 6 юни няма да бъде лесно за певицата, тъй като тя все още преживява загубата на майка си. Жената дълго време е била на хемодиализа, а последният концерт на дъщеря ѝ, на който присъства, е на 5 декември 2025 г. в зала „Арена 8888“. Тогава Софи Маринова отбелязва своя 50-и рожден ден. Майка ѝ се придвижва с инвалидна количка, но въпреки това искрено се радва на триумфа на дъщеря си.

През 2023 г. певицата губи и баща си. И тогава тя отменя всички свои участия и се нуждае от време, за да преодолее тежката загуба. Известно е, че Софи Маринова е изключително привързана към семейството си и винаги е помагала на своите близки. Именно затова загубата на най-скъпите ѝ хора се отразява толкова тежко на нея.