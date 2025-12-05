Бербатов обядва сам в центъра на София

Бившият национал очевидно използва един от последните топли слънчеви дни, за да седне на открито, където спокойно може да се наслади на обяда си. В отлично настроение и със забележително спокойствие той се настани сам на маса, огледа дискретно обстановката и си поръча основно ястие, пише Телеграф.

Бербатов трудно можеше да остане незабелязан. Минувачите го разпознаваха и се обръщаха след него, но никой не си позволи да наруши личното му пространство. Така той се наслаждаваше на вкусната храна и приятната атмосфера, без да търси внимание и далеч от шумни компании.