Би Ти Ви наснима „Игра на предатели” за 2 седмици

Би Ти Ви е наснимала новото си риалити „Игра на предатели” съвсем набързо, пише „Уикенд”. Работата на терен е продължила само две седмици и сега всички звезди, заети в шоуто, са се върнали към обичайните си летни задължения, а именно: плажуване и публикуване на снимки в социалните мрежи. Само водещият Владо Карамазов е продължил да работи. Той е поел роля в нов филм, сподели актьорът преди дни.

„От телевизията – в киното. Насъбраха се много актьорски проекти един след друг. Морето ще го видя, но друг път”, написа Карамазов в коментар съм своя снимка, която публикува в социалните мрежи. Това стана преди дни, след финала на снимките на новото риалити „Игра на предатели”, чийто водещ е той. Предаването се очаква в ефир през есента и се смяташе, че ще го снимат поне два месеца, както например „Сървайвър”. Само че се оказа, че всичко е минало бързо, много интензивно, в рамките на броени дни и сега вече цялата работа остава на екипа в монтажната. Той ще разбива на епизоди заснетия материал, който сигурно ще се излъчва поне 3 месеца.

Тези дни изтече информация за още няколко души, освен вече известните, които са влезли в играта на предатели. Това са Станимир Гъмов, Владо Николов и Даниел Бачорски, на когото явно след „Хелс Китчън” много му хареса да участва в телевизионни риалитита. Това е трето поред, в което влиза – след Кухнята на ада и големия провал на Нова телевизия – „Муха в супата”. Освен това „Уикенд” вече писа, че се очаква участие и на Диляна Попова и Георги Коджабашев, който миналата година беше финалист в „Островът на 100-те гривни”. Говори се, че Ивет Лалова също е била пред подписване на договор, но в последния момент е отказала. Най-вероятно с екипа не са успели да договорят исканата от атлетката сума.

По информация на „Уикенд” голяма част от епизодите на новото риалити се състоят в излъчване на заседания на участниците в опит да разкрият кои са „предателите” в групата. Именно това е улеснило снимките и е скъсило периода, нужен за заснемането на шоуто. Вместо да се точат безкрайни състезания по бягане, плуване, носене на тежки предмети и балансиране в странни пози на тялото, както обикновено се прави в „Сървайвър”, играта е било по-скоро интелектуална. Освен това по регламент са отпадали по двама души на ден – единият е бил избран от цялата група, а вторият – само от групата на „предателите”. При 25 участници – колкото беше съобщено, че влизат в новото риалити, са нужни едва 12 дни, за да отпаднат 24-ма и да остане един победител.

Както „Уикенд” вече писа, мястото на снимките е околностите на Видин. По света форматът обикновено се снима в стари замъци, но у нас поради липса на такива сгради е избран луксозен хотелски комплекс. В него е сниман и сериалът на Нова телевизия „С река на сърцето”.

Междувременно Карамазов, освен към киното, прие да се обърне и към миналото си в Техникума по обществено хранене, който е завършил. Актьорът стана водещ на празник на популярната торта Гараш в Русе. Навремето на държавния изпит в техникума му се е паднало да прави точно такава торта, разказвал е той. Тогавашният зрелостник обаче не знаел рецептата и като цяло бил кръгла нула в кухнята. Търпели го в училището само заради хипер талантливия му брат Иван, който бил отличен сладкар. Владо не знаел как се прави торта, но изпитът му бил в столичен хотелски ресторант, пълен с готвачи. Примолил се на една от професионалистките да му помогне и жената го съжалила. Направила тортата, с която бъдещият актьор се дипломирал. На празника в Русе той, за радост на аудиторията, не да готви, а е водещ на конкурс за торти. Брат му пък заедно с още една готвачка – Дария Русанова, води мастър класове по приготвяне на Гараш.