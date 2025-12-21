Митрофанова прати водка на Евгени Минчев

Посланикът на Русия у нас Елеонора Митрофанова изпрати възможно най-подходящия подарък за един от най-верните си пропагандатори - Евгени Минчев. В навечерието на празниците „госпожа посол” е проводила на лора от с. Златица бутилка водка. С това се похвали самия Евгени в социалните мрежи.

„Благодаря за милото отношение и подаръците от Н.Пр. Елеонора Митрофанова”, написа Минчев и публикува фотография, на която се вижда бутилката „Руски стандарт”. Любопитното е, че от години водката се произвежда по лиценз в Молдова и Полша, но въпреки това остава един от символите на Русия. Митрофанова е пратила и поздравителна картичка-заготовка на Евгени Минчев, в която му желае „крепко здраве, щастие и уют в дома, душевен мир, вътрешна хармония и много приятни моменти през 2026 година”. Това са стандартните честитки, които посолството изпраща до верните си хора. Навярно бутилка водка и картичка ще получат още Мартин Карбовски, Андрей Райчев, Явор Дачков и др.