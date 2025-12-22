Последни
Популярни
Горещи

Щерката на Анелия става певица: Тя ще я задмине!

https://hotarena.net/lubopitno/shterkata-na-aneliya-stava-pevica-tya-shte-ya-zadmine HotArena.net
HotArena.net
259
Щерката на Анелия става певица: Тя ще я задмине!

HotArena.net
259

Дъщерята на попфолк певицата Анелия - Ивон, показа завиден певчески талант, пише България Днес.

В развлекателната платформа Тик-Ток тя сподели видео, в което е на уроци при известния вокален педагог Георги Янков и репетират поп парче. "Моята гордост" пише знаменитата майка, показвайки за пръв път, че детето й ще я наследи на сцената.

"Тя ще те задмине", "Справя се прекрасно", "Това момиче определено има бъдеще", гласят част от коментарите. Запознати издават, че Ивон има намерение да се развива, но в различен стил музика. 

Тагове:
Още от Любопитно

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.