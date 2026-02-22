Благой Георгиев лети по пистите със сноуборд

Благой Георгиев е заклет фен на сноуборда, научи „Уикенд” от самия него. Легендарният бивш футболист и настоящ топ инфлуенсър практикува любимия си спорт всяка зима и след спусканията се чувства като презареден.

„Имал съм, за съжаление, и падания по склоновете. Понякога съм стигал и до контузии на пистата, но след възстановяването ми отново съм се връщал в планината за нови и нови силни усещания”, сподели многодетният баща пред наш репортер. И допълни, че много го е зарадвал бронзовият медал на Тервел Замфиров в паралелния гигантски слалом на олимпиадата в Милано и Кортина.