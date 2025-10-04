Последни
Румен Димитров
Блатечки гази закона, кара в насрещното (Папарашки снимки)

Асен Блатечки гази закона с мотора си.

Актьорът предприе опасна маневра и навлезе в насрещното движение, видяха папараците на "България Днес". Минути преди това секссимволът на българското кино засече любимата си Елеонора Янакиева, която се подпря на него, за да оправи обувките си на висок ток. Дали това го е разсеяло, или има друга причина за безотговорното му отношение на пътя, знае само Асен. Факт е, че напоследък все повече известни личности дават изключително лош пример, като не карат по правилата. Преди Блатчеки бяха Коцето и Емрах Стораро.

 

