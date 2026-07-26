Борис Дали показа дамата, заради която заряза семейството си

Борис Дали привлече вниманието с рядка публична поява заедно с жената до себе си. Двамата бяха сред гостите на празненството по случай 50-годишния юбилей на Константин в морския курорт Царево. Изпълнителят на „Пиян“ и неговата половинка позираха за обща снимка с рожденика и съпругата му Надя.

На кадъра Борис и придружителката му изглеждат усмихнати и близки. Появата им предизвика интерес, тъй като певецът много рядко допуска обществеността до личния си живот и досега почти не е показвал публично настоящата си партньорка.

Според запознати жената до Борис Дали е майка на най-малкия му син, роден през април 2024 г. Самият изпълнител обаче не е разкривал публично нейната самоличност и продължава да пази подробностите около отношенията им.

Припомняме, че Борис Дали е баща на трима синове. Двете му по-големи деца са от дългогодишната му връзка с Лили Станчева, с която се разделиха след повече от две десетилетия заедно с грандиозни скандали.

Наскоро певецът говори откровено за раздялата и отношенията с децата си в интервю пред Мон Дьо. „Със сигурност ме обвиняват и до ден днешен. Ще ме обвиняват и цял живот ще ме обвиняват“, призна той. Изпълнителят подчерта, че продължава да изпитва обич и уважение към майката на по-големите си синове и никога не би казал лоша дума за нея. Според него и двамата имат своя версия за края на отношенията, а истината вероятно е някъде по средата.

Борис Дали разкри още, че гледа изключително сериозно на настоящата си връзка. Певецът заяви, че ако и тя завърши с раздяла, повече не би търсил друга жена, защото би приел, че причината за проблемите е в него.

Появата на двойката на юбилея на Константин показва, че двамата вече не се притесняват да бъдат снимани заедно. Засега обаче изпълнителят продължава да държи личния си живот далеч от светлините на прожекторите.