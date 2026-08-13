Веско Маринов стана съдружник със зет си в соларния парк край Полски Тръмбеш

Любимецът на поколения българи легендарният Веселин Маринов стана съдружник със зет си, инж. Евгени Стефанов, бизнесмен от Враца, пише Телеграф.

Двамата направиха обща фирма, която ще строи огромен соларен парк. Фотоволтаичната централа е с мощност близо 1,5 мегавата и се намира край река, свързваща родния му град Полски Тръмбеш и съседното село Страхилово. Справка в официалните регистри сочи, че по 50% от капитала в дружеството се падат на певеца и съпруга на дъщеря му Йоана.

Наследство

Новият соларен парк е изграден изцяло върху наследствена земя, собственост на музикалната легенда. Не е ясно какъв е точно размерът на инвестицията, но според хора от бранша е между половин и един милион евро в зависимост от качеството и стойността на оборудването.

Отново според енергийни експерти количеството на произвежданата от новата фотоволтаична централа електроенергия спокойно ще може да задоволи средногодишното потребление на 350 обикновени български домакинства. А освен икономическо значение проектът има и екологичен ефект, тъй като производството на електроенергия ще бъде изцяло от възобновяем източник.

Помощ

Веселин Маринов е изключително привързан към родния си град Полски Тръмбеш и неведнъж се е отзовавал, когато трябва да помогне на свои съграждани, макар да не обича помощта му да се огласява и афишира.

Реализирането на този мащабен икономически и енергиен проект не къде да е, а отново в землището на родния му град, е достатъчно ясно доказателство, че легендата в музикалния бранш у нас желае да помага за икономическото развитие на родния си край.