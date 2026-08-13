Бившият зет на Антон Радичев кара мотор за 15 бона

Водещият на „Тази сутрин“ по Би Ти Ви Богомил Грозев е запален почитател на моторите и високите скорости, видяха папараците на „Ретро“. Журналистът беше засечен да си тръгва от работното си място не с автомобил, а с мощен японски мотоциклет Honda Rebel 1100, чиято цена на старо започва от около 8000 евро, а като нов модел достига над 15 хиляди.

Грозев сложи каската и се качи на машината си, а преди да потегли, разцъка телефона си и размени няколко думи с колеги. Макар моторът да е от по-мощните в своя клас с двигател от 1100 кубика и близо 90 конски сили, телевизионерът не беше облечен със стандартната защитна екипировка, която повечето мотористи използват. Вместо специализирано мото яке с протектори, защитен панталон и високи ботуши Богомил беше с тениска, дънки и маратонки. Единствената предпазна мярка, която спази, беше каската.

Любовта към моторите не е ново хоби за журналиста. Близки до него разказват, че винаги е харесвал мощните машини и когато има свободно време, предпочита да се придвижва на две колела. Моделът, който управлява, е сред най-предпочитаните в категорията на круизърите, като съчетава комфортно каране в града с достатъчно мощност за дълги извънградски преходи.

Извън професионалните си ангажименти в личния си живот Грозев има спорна репутация. Преди години той се ожени за дъщерята на актьора Антон Радичев – Кристина, а по-късно им се роди син – Теодор. Актьорът подкрепя младото семейство и дори застава финансово зад тях, като ипотекира собственото си жилище, за да гарантира кредит, чрез който семейството да има дом. Няколко години по-късно отношенията между Грозев и Кристина се влошават и двамата се развеждат. Но след това започват имотните и парични драми.

Основният проблем се оказва ипотеката на жилището на Радичев. След развода Грозев първоначално обещава да прехвърли кредитното задължение на свое име. Това обаче така и не се случва, което оставя актьора с финансово бреме и ограничена свобода за разпореждане с имота му.

„Той явно сега си плаща кредита, защото, ако не го прави, да са ни взели жилището от банката“ – заяви преди време в медиите големият актьор. Не е ясно към днешна дата дали Богомил се е издължил на банката, но видимо демонстрира добър стандарт на живот.