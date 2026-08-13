Владо Карамазов върти кючек в ромски бутик за рокли

Владо Карамазов, който напоследък се изявява основно като фотограф, публикува видео от атрактивен „бутик“ за булчински рокли в Главиница, Силистренско, и ги препоръча на бъдещите младоженки.

В клипа ромките-майсторки на роклите, демонстрират как се поддържат техните модели, като са ги окачили на тавана и ги мият с маркуч. Докато жените танцуват кючек, и Карамазов не пропуска да се включи в танците, пише Ретро.

„Имам страхотна новина и съм сигурен, че ще ми благодарите. За всички жени, на които им предстои да са булки. Открих мястото, от което може да си вземете рокля за сватбата. Рокля, която ще запълни снимките и ще бъдете запомнени. Която ще направи този ден наистина незабравим“, пише актьорът.

След това Карамазов директно обявява война на минимализма при булчинските рокли. „Тези белите парцали – модните, семплите, минималистичните, забравете ги. Не бъдете скромни, а пищни“, съветва той бъдещите булки. Посочва и конкретното ателие, от което могат да вземат рокля под наем, а накрая добавя с характерното си чувство за хумор: „Единствено трябва жената да е якичка. Доста тежки са“.

Тази демонстрация на ентусиазъм към сватбени рокли веднага накара почитателките на Карамазов да се закачат с него. В коментарите се появиха шеги, че 47-годишният актьор може би най-сетне мисли за сватба. Ако някой се е чудил каква булка би предпочел Владо, поне по последната му публикация отговорът изглежда ясен – скромността не е задължителна, а роклята трябва да се вижда отдалеч.

Въпреки огромния интерес към личния му живот обаче актьорът е изключително дискретен. Никога не е превръщал евентуална връзка в публично шоу и не е известно дали в момента има жена до себе си. За предишните му любовни отношения също нищо не се знае. Така личният живот на Карамазов остава една от темите, за които публиката може само да гадае.