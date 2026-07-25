Брадърът Виктор Ангелов: Хората снимаха потопа, вместо да помогнат!

Риалити звездата се включи в спасяването на собственик на магазин по време на бурята

Докато десетки снимат с телефоните си опустошителната буря в Приморско, Виктор Ангелов от "Биг брадър" се втурна да помогне на човек, останал сам срещу стихията. Бургазлията разказа пред "България Днес", че не е мислел за опасността, а просто е реагирал.

"Видях, че ще има сериозна буря, и още преди да започне, предупреждавах хората да приберат чадъри и табели. После дъждът се усили и стана истински циклон", разказва Виктор.

В разгара на бурята забелязва собственик на малък магазин, който отчаяно се опитва да удържи огромен чадър. До него били само две момичета, възрастна жена и дете, а всички останали се скриват.

"Човекът е около 60 килограма. Чадърът всеки момент щеше да го отнесе. Никой не му помагаше. Всички гледаха отстрани. Отидох веднага и заедно го държахме, докато успеем да го сгънем", споделя бургазлията.

Само за няколко минути улиците се превръщат в реки.

"Водата беше навсякъде. За четири-пет минути бях целият мокър, дори устата ми се пълнеше с вода от дъжда. Имаше табели, които се влачеха по улиците, всичко беше изключително опасно", разказва бившият участник от "Биг брадър".

След като рискът за човека с чадъра отминава, Виктор продължава да разчиства предмети по улиците и да помага на хората, доколкото е възможно.

Най-силно обаче го възмущават реакциите на околните.

"Много съм ядосан, че хората предпочитат да снимат, вместо да помогнат! Клипът, който аз публикувах, е след като всичко приключи. Първо трябва да помогнеш, после, ако искаш, снимай", категоричен е Ангелов.

По думите му собствениците на магазина по-късно публично му благодарили за помощта. Бурята нанесла сериозни щети и в Приморско. Част от терасите на хотел били откъртени от силния вятър, а по-ниските части на града останали под вода. Няколко часа по-късно времето се успокоило и животът постепенно се върнал към нормалния си ритъм.