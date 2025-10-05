Цецо от „Биг Брадър”: Не съм правил секс само с животно https://hotarena.net/lubopitno/ceco-ot-big-bradar-ne-sam-pravil-seks-samo-s-zhivotno HotArena.net

Нежният дизайнер Цецо не крие, че е демисексуален – това е желание за сексуални контакти единствено при наличието на силна емоционална връзка.

„Мога да спя с мъж, с жена, с транс, травестит, всичко, стига да ме докосне отвътре, душата ми, сърцето ми“, разпалено сподели гологлавият дизайнер пред съквартирантите. Но най-фрапиращият момент дойде, когато някой го попита: „А с животно?“

Цецо, без да се колебае, отговори категорично: „Не, с животни не!“ И добави със смях: „Е, значи само с животно не съм правил секс!“

Коментарите му предизвикаха бурна реакция в Къщата - от шок до подигравки, но за пореден път Цецо доказа, че не се страхува да бъде себе си, независимо какво ще кажат околните.