Цецо си залепил половия орган от суета

Цветан Георгиев, който е сред най-колоритните участници в „Биг Брадър“, озадачи с признание още в първите си минути в Къщата.

Младият мъж, който работи като барист, но модата го влече, заяви на влизане в тоалетната, че не може да я ползва, защото си е залепил „оная работа“. По-късно Цецо обясни на някои съквартиранти, че взел тези мерки, за да не се очертават интимните му части под тоалета, който е по негов модел и е доста впит. „Няма да ми стърчи оная работа на роклята“, обясни Цецо.

Предложенията не закъсняха. Цецо трябвало да измисли дизайна на тоалета по друг начин – например да премести един от дунапреновите „шипове“ на роклята си. В предаването младият мъж се обяви за демисексуален. „Харесвам мъже, жени, транс, няма значение как се определяш, но ми е важна емоционалната връзка. Да, първо това и после другото“, обясни Цецо. Според запознати обаче Цецо се прави на интересен с това определение, а всъщност си е чист гей. „Той няма никакво влечение към жените, бил е само с мъже. Как пък го измисли това „демисексуален”?, озадачени са негови познати.