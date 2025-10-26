Николаос Цитиридис изкарал 9 месеца без секс, а заради това и се въздържал да си хапне пица. Обещал си го, след среща, която изненадващо приключила без щастлив край.

Тогава Николаос бил едва на 20 години. Тъкмо се бил разделил с приятелката си, с която имали 6-годишна връзка. Бъдещият комик приемал ситуацията позитивно. Приел разлъката като възможност да трупа опит с дамите. Затова, когато отишъл с приятели в Рим и се запознал с красива девойка, Николаос имал големи надежди. Двамата се разхождали, хапнали пица, говорели си. По всичко личало, че бъдещият комик ще завърши вечерта с новата си приятелка. Само че когато се върнали в бара, защото гърка искал да каже: „Чао“, на приятелите си, девойката се изпарила. Тръгнала си, без даже да се сбогува. Николаос така се натъжил, че дал обет. Тъй като с момичето яли пица – любимото му ястие, бъдещият комик си обещал да се въздържа от него, докато не прави секс. Тогава Николаос, който бил пълничък, не знаел, че му предстояли 9 месеца без секс. „И чувството за хумор не ми помагаше. Но, както се казва, след това се отпуших и си хапннах”, споделял е Цитирдиката.