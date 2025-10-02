Дъщерята на Лена и Миро стана На 2, но кой се грижи за нея?

На 19 септември дъщеричката на Лена Бориславова и бившия зам.-председател на парламента Мирослав Иванов отпразнува втория си рожден ден.
Поводът не мина незабелязано, защото самият Миро публикува мило послание в социалните мрежи: „Днес едно мишле става на 2 годинки. Много обича да си хапва царевица!" Милите думи на бащата предизвикаха вълна от коментари и поздравления.
Но зад кулисите на празника се говори и за някои подробности, свързани с това как реално се отглежда малката наследничка на популярната двойка. Според близки до двойката основната грижа за малката Деа пада върху Мирослав Иванов. Той е този, който ежедневно поема повечето отговорности - от храненето и разходките до домакинските задачи. Дори пералнята, която при много семейства остава „женска работа", е поверена на бившия депутат.
Хора от обкръжението им разказват, че именно Миро е този, събира, пере и сгъва дрешките на дъщеря си, докато майката рядко се ангажира активно.
Вечно ангажираната с политическите задачи и каузи на ПП Лена често не успявала да се отдаде напълно на ролята си на майка, а изборите й често будят критика - например когато закуските на детето се свеждат до тестени изделия и солети, а зеленчуците и плодовете не са редовна част от менюто, пише Ретро.
Затова пък любимата царевица, за която сподели бащата, е сред малкото здравословни неща, които редовно се появяват в чинията на Деа.