Денис от „Ергенът: Любов в рая” се залюби с Косара Тончева от четвъртия сезон на шоуто

Един от новите участници в „Ергенът” Любов в рая” е Денис Костадинов, който видимо се запали по Благовеста Цакова, по-известна като Бонбонова - жената, която пристигна в шоуто като цветна бомба и разби рутината в къщата. Между двамата имаше искри и закачки, но всичко е останало в рамките на предаването.

Както често се случва в риалити форматите – онова, което изглежда обещаващо под прожекторите, рядко оцелява извън снимачната площадка. След края на шоуто романтиката между Денис и Блага е угаснала бързо, а той е започнал отношения с друга риалити героиня: Косара Тончева от четвъртия сезон на шоуто. По време на своето участие във формата тя се сближи с Мартин Николов – Елвиса, но само като приятели, а пък Денис е успял да я привлече и като мъж.