Донков на басейн в Белоградчик

Деян Донков си прави плажа в Северозападна България и отиде да плува в басейн, откъдето се вижда прекрасна гледка към Белоградчишките скали.

Тези дни звездата на Народния театър използва за активен отдих. Първо показа, че може да гребе, възсядайки симпатично туристическо кану и с него се пусна за кратък преход по Дунав. След това слезе към Белоградчик. Там дори в разходка по улиците забеляза черна котка и направи скеч с нея, твърдейки в хумористична форма, че това е легендарната пантера от Шумен, дето никой не я е виждал, но всички я търсят.

И накрая започна да се пече из околностите на Белоградчишките скали, като пробва от време на време и да събира тен. Там той е само в мъжка компания.