Два световни рекорда за д-р Стояна Нацева и Академия „Щастлив живот“

С дълбока благодарност и радост споделям, че Академия „Щастлив Живот“ (Happy Life Academy®) и аз, д-р Стояна Нацева, бяхме официално признати с два световни рекорда от World Book of Records – London (UK), потвърдени и нотариално удостоверени от IUDEX International Law (UK) – международна юридическа институция, която извършва официалната правна верификация на рекордите по британското право.

Световните рекорди:

1, Международен рекорд (World Record – International Edition) За пробуждане и трансформация на живота на над 1 000 000 души по света чрез безплатни обучения, книги, семинари и програми на Академия „Щастлив Живот“.

2, Европейски рекорд (World Record – Europe & United Kingdom Edition) За това, че Академия „Щастлив Живот“ (Happy Life Academy®) е най-голямата коучинг академия в България, Европа и Великобритания, с над 100 000 обучени студенти, повече от 3 000 сертифицирани специалисти и стотици хиляди реални, доказани и нотариално потвърдени резултати.

И двете отличия са официално верифицирани от iUDEX International Law, нотариално удостоверени и сертифицирани от World Book of Records UK, което потвърждава тяхната международна автентичност, правна валидност и историческа значимост.

Медал за мир и хуманитарен принос

Към тези изключителни отличия д-р Нацева получава и Медал за мир (Peace Medal Award) за своя хуманитарен принос и глобална мисия за създаване на един по-съзнателен и добър свят. Това отличие се връчва на личности, които чрез знание, образование и духовна култура допринасят за мир, етични ценности и човечност в световен мащаб. „Мирът започва вътре в нас. Когато човек излекува собствената си болка, спира да наранява другите. Това е истинската революция – вътрешната.“ – д-р Стояна Нацева

World Book of Records London

Международна организация с над 25 години история, която сертифицира и документира най-значимите личности, институции и постижения в света. Тя е призната като една от най-престижните световни институции, удостоверяваща реални, научно доказани и хуманитарни приноси с глобално значение. Да бъдеш включен в нейния регистър е чест, отредена на малцина и едно от най-високите признания в света за човешки принос и обществена промяна.

Наука, знание и реални резултати В свят, в който мнозина говорят за промяна, ние в Академия „Щастлив Живот“ превръщаме научното знание в реални, измерими резултати, основани на доказани принципи от психологията, невронауката и практическата духовност. Нашите програми са базирани на наука, създадени от мен – д-р Стояна Нацева, автор на „Вътрешната Автобиографична Карта“ и на патентования метод „Директна Промяна“ (Direct Change Solution Method).

Стотици хиляди хора по света вече са подобрили здравето си, отношенията си, финансите си и вътрешния си баланс. Тези резултати са реални, проследими и нотариално потвърдени.

При нас промяната не е магия. Това е НАУКА ЗА ПРОБУЖДАНЕТО – знание, което създава ново мислене, нова енергия и нов живот.

ЗНАНИЕТО Е СИЛА, А НЕВЕЖЕСТВОТО Е СЛАБОСТ.

Знанието лекува, издига и събужда човека за нов живот. Когато човек се пробуди, вибрацията му се издига – и това издигане лекува света. Всеки от нас влияе на поне 50 души около себе си – затова личното пробуждане е колективно изцеление.

Нашата мисия е „1 МИЛИОН ПРОБУДЕНИ ЛИДЕРИ“. Всеки лидер на светлината издига съзнанието на света. Всеки пробуден човек е пламък, който вдъхновява, лекува и създава ново бъдеще.

Благодаря на World Book of Records London за оказаната чест и признание.

Благодаря на IUDEX International Law (UK) за нотариалното потвърждение и официалната верификация.

Благодаря на Forbes India, едно от най-влиятелните издания на Forbes в света, което веднага отрази новината за нашите световни рекорди и мисията за глобално пробуждане. https://www.forbesindia.com/article/upfront/brand-connect/dr-stoyana-natseva-awakening-a-million-lives-through-conscious-leadership/2988374/1

Благодаря на всички хора, които са част от тази мисия. Защото заедно доказахме, че България може да свети пред света.

И нека не забравяме – точно на Деня на Будителите получих това признание – символичен подарък за знанието, духа и просветлението.

1 МИЛИОН ПРОБУДЕНИ ЛИДЕРИ – това е нашата мисия. Защото когато се пробуждаш ти – пробуждаш света