Джино Бианкалана яхна „Ролс-Ройс”

Джино Бианкалана прикова вниманието в социалните мрежи с нова луксозна придобивка.

Двукратният победител във „ВИП Брадър” си е купил „Ролс-Ройс”, видя „Уикенд”. В социалните мрежи пуснаха фотоси на мургавелкото, който мие новата си придобивка на четири колела.

Автомобилът е известен със своята елегантност, мощ и престиж. Той е с черна радиаторна решетка, типична за специални версии като Black Badge (Черна значка). Подобен модел разполага с 6.6-литров V12 двигател и ускорява от 0 до 100 км/ч за около 4.8 секунди – впечатляващо за луксозен седан с тегло над 2.4 тона. Цената на возилото е около 150 000 лева, защото не е чисто ново и е по-стар модел, но все пак не струва малко за бедна България. Припомняме, че у нас фалираха всички бизнеси на бившия годеник на Джена и той се принуди да се върне да работи като тираджия в Америка. Бианкалана изкарва около 50-60 бона за 3 месеца работа отвъд Океана и после се връща, за да ги харчи в родината си.