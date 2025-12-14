Емрах живее с годеницата си

Емрах Стораро и годеницата му Айлян още не са официално съпрузи, но вече живеят заедно. 23-годишният певец и половинката му се сгодиха в края на лятото на пищно тържество, което впечатли с разточителство и лукс, а и заможни гости, които с пристигането си сформираха автопарк за няколко милиона.

Не само заради това, събитието беше силно коментирано. Годежът прикова вниманието, защото беше изненада за феновете на Емрах. Никой не очакваше певецът да се задоми толкова млад, предвид бурното си поведение, а и не малко скандални изцепки. Нищо, че периодично се е коментирало, че Тони Стораро и съпругата му Валя – родителите на Емрах, търсят снаха с надеждата, че, след като се задоми, ще се кротне.

Дали тъкмо те са изиграли решаваща роля за решението му да се задоми, но Емрах наистина се променил, след като се сгодил и заживял с Айлян. Певецът споделял пред колеги и приятели, че се усеща по-спокоен и смирен, освен че е и много щастлив. Емрах започнал да се замисля повече за действията си, осъзнавайки, че влияят не само на самия него, а вече и на половинката му.