Емили Санде с БГ годеницата в Гърция

Британската хитова изпълнителка Емели Санде и нейната годеница - българската пианистка Йоана Каремова, се отдадоха на заслужена почивка в Гърция, видя „Телеграф“. Двете дами и майката на Санде са плажували на актуалния Сани Бийч, като звездата пусна снимки в личния си профил в Инстаграм.

„Прекарахме си страхотно в Гърция с моята майка Даян Санде и моята красива годеница Йоана Каремова. Благодаря на Сани Ризорт за гостоприемството. Завърнах се в Лондон презаредена и вдъхновена (новите текстове буквално се появиха на плажа)“, сподели със своите над 400 000 почитатели в социалната мрежа изпълнителката на тоталния хит Read All About It. На една от снимките се вижда как Емели пише текстове на плажа. Да пише на български, но с латински букви, на Емели все повече й се получава.

Нейната любима Йоана си е качила видео как се разхожда в чистата вода, а отдолу британката й пише - Obicham te Moya krasiva Samodiva, c влюбени очички. Самата Каремова споделя за преживяването: „Гърция беше наистина освобождаваща с моята невероятна годеница, която е и фотограф. Насладихме се на последното си сутрешно плуване".

През юли Емели Санде изнесе първия си концерт в София, като остана няколко дни на родна земя с Йоана и успя да разгледа София. „Следващия път повече“, категорична е Каремова.