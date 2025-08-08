Последни
Тони Стораро и жена му с еднакви дрехи

Човека глас Тони Стораро и съпругата му Валя залагат на еднакви цветове дрехи по време на лятната си ваканция, пише Телеграф. Тони пусна снимки с любимата си на стори, а на фотоса позират с летни ефирни тоалети в червен цвят.

Двамата са усмихнати и щастливи и определено прекарват повече от добре на родното Черноморие. Те са отседнали на Св. Влас, а Стораро пътува оттам за поетите си участия през лятото.

При тях са и Фики заедно със семейството си, както и малкият им син Емрах. Семейството често се събира заедно на почивки. Зимата прекараха страхотно в Дубай. 
 

