След триумфа в Метрополитън опера: Соня Йончева пее в „Дама Пика“ във Варна

След като през май дебютира като Лиза в „Дама Пика“ от Чайковски в Метрополитън опера, Ню Йорк, Соня Йончева ще влезе в тази роля на варненска сцена на 9 август.

В постановката на Вера Немирова на звездното сопрано отново ще партнира тенорът Арсен Согомонян, който изпълни ролята на Герман и в продукцията на Метрополитън. Спектакъла ще дирижира маестро Григор Паликаров. 16-ото издание на фестивала Опера в Летния театър ще предложи на публиката си още едно изключително музикално събитие, което събира солисти от висшата оперна лига в постановка на международно признат режисьор, с един от най-изявените български диригенти пред оркестъра на Варненската опера. Събитието е под патронажа на министъра на културата Мариан Бачев.

След ролята на Лиза в Ню Йорк за изпълнението на Соня Йончева валят суперлативи от световната критика: „нейната Лиза беше чувствена и едновременно с това невинна“ (Джей Нордлингер, The New Criterion); „Изпълнение, което напомни за най-големите качества на Йончева като артист: увереното ѝ сценично присъствие и елегантното ѝ и интелигентно вокално майсторство.” (Дейвид Салазар, Operawire); „Нюансираната интерпретация и експресивното фразиране на Йончева придадоха дълбочина на образа, като я откроиха като основна атракция в постановката.“ (Питър Даниш, Broadway World); „несъмнено ролята ще бъде следващата ѝ визитна картичка в оперните театри по света“ (Рик Пердиан, Seen And Heard International).

„Дама Пика“ е сред най-впечатляващите постановки на Държавна опера Варна с модерната режисура на Вера Немирова и зрелищната сценография на Юлиян Табаков. Заедно със Соня Йончева и Арсен Согомонян на сцената ще излязат отличните солисти Бойка Василева, Иво Йорданов, Пламен Димитров, Артьом Арутюнов, Гео Чобанов, Велин Михайлов, Жана Костова, Михаела Берова, Вяра Железова, Галина Великова, Петър Петров, Владислав Владимиров, хор с диригент Теодора Георгиева и балет с хореограф Анна Пампулова.