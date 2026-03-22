„Ергенът“ събира отново бившите гаджета Мартин и Мартина?

Мартин Николов – Елвиса отново е в центъра на скандала, като този път фокусът пада върху предстоящото му повторно участие в „Ергенът“ и „неочакваното засичане“ с Мартина Петрова. Оказва се, че още следващата седмица двамата ще влязат в риалитито на Би Ти Ви и ще се окажат по едно и също време в Шри Ланка, а това веднага съживи слуховете за отношенията им, чу „Уикенд”.

Припомняме, че миналата година се твърдеше, че Мартин и Мартина са имали кратка любовна афера след шоуто и преди Елвиса да се събере с Йоана. От достоверни източници „Уикенд” научи, че аферата им не е била просто публична спекулация, а факт. Мартин и Мартина са изкарали горещо лято миналата година, споделяйки страстта си към забавленията. Плейбоят и изкусителката дори заминали на почивка в Гърция, където споделяли едно легло. Влюбените решават да крият връзката си и да не бързат да се показват публично, но близките им хора са били наясно с техните отношения.

Сега, с новото им съвместно присъствие в риалитито, се говори, че между тях отново са пламнали искри. Именно това провокира бурна реакция на Йоана Илиева, която е настоящата любима на риалити героя. След като разбира, че Мартина също ще бъде част от събитията, инфлуенсърката побеснява и започва да се заяжда публично с всички бивши любови на бившия на Емануела. Според близки до нея тя отказва да стои в едно помещение с Мартина и не позволява името ѝ да се споменава в нейно присъствие. Напрежението допълнително се засилва от твърденията, че в Шри Ланка отношенията между Мартин и Мартина отново са се разгорели.

Все още остава актуален и скандалът между Йоана и Даниела Рупецова. Двете си размениха обвинения в социалните мрежи, придружени от аудиозаписи и чатове, а в конфликта бяха намесени и други участнички от „Ергенът“. Една от тях е Мартина Петрова, която беше изкарана от Йоана „тъпа и лягаща си с всеки мъж на 30-тата минута”... В мрежата Мартина нарече Йоана „малката преследвачка на интимен живот” и показа чат, в който тя, Любомира и Бранимира й се смеят откровено. Иначе Петрова твърдо се разграничи от скандала и заяви, че няма намерение да се намесва в подобни глупави интриги.

Самият Мартин също взе страна, като остро разкритикува Даниела и постави под въпрос моралността на действията й, подчертавайки, че популярността й се дължи именно на него. Разбира се той не пропусна да захапе за пореден път Рупецова, казвайки чрез ефира на „Преди обед”, че мъжете, с които се е занимавала, трябва да внимават – че може и тях да е записала и да ги унижи след една година.

Дали наистина между Мартин и Мартина се е случило нещо в Шри Ланка, ще има ли отново реакция на Йоана и как ще се развие поредният скандал около „Ергенът“ ще следим с интерес.