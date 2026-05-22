Семейна драма! Дъщерята на Неве от първия брак не могла да приеме развода с втория ѝ мъж

Невена Бозукова със сълзи за най-тежките удари в живота: Дъщеря ми растеше далеч от мен, а разводът ме пречупи

Невена Бозукова-Неве, която зрителите гледат в ролята на доц. Дерменджиева в сериала „Вяра, Надежда, Любов“ по bTV, направи едно от най-емоционалните си признания в студиото на „Животът по действителен случай“. Актрисата откровено разказа за трудностите, които е преживяла като млада майка, за загубата на баща си и за болезнения развод с продуцента Красимир Банков.

„Не изпитвам вина, че дъщеря ми Магдалина живя при родителите ми във Варна от двегодишна възраст. Все пак проходи и проговори пред мен. Но ми беше тъжно, че пропускам важни моменти от детството ѝ“, сподели Неве.

Тя става майка още като първокурсничка в НАТФИЗ. Благодарение на помощта на своята майка Надя успява да съчетава майчинството с обучението си.

„Влюбих се едва на 18 години и много рано станах майка. Слава Богу, мама ми помагаше в отглеждането на Магдалина. Пътувах с нощните влакове до Варна, за да я виждам, а през останалото време непрекъснато се чувахме“, разказва актрисата.

Един от най-болезнените моменти в живота ѝ остава смъртта на баща ѝ.

„Помня този ден не по часове, а по секунди. Когато започнаха да спускат ковчега, се обърнах и си тръгнах. Не можех да понеса звука от падащата пръст. Не исках по този начин да се сбогувам с човек, когото обичам“, признава тя.

Въпреки огромната болка, още същата вечер излиза на сцената.

„Имах представление и то не можеше да бъде отменено. Вярвам, че татко е спокоен и горд с мен. Преди всяко представление произнасям името му и му казвам колко много го обичам“, разказва Неве през сълзи.

За първи път публично тя говори и за раздялата със своя втори съпруг – продуцента Красимир Банков. Двамата са заедно 18 години, преди да вземат трудното решение да се разделят.

„Много преди фактическата раздяла и двамата разбрахме, че нещата между нас вече не вървят. Започнахме да се отдалечаваме като хора, да имаме различни възгледи, различни решения и дори различна представа за живота“, споделя актрисата.

По думите ѝ две години преди раздялата е осъзнала, че е изгубила част от себе си.

„Усетих, че съм загубила много неща от личността си и искам да си ги върна. Това беше една от основните причини да стигнем до раздялата. Пред компромиса предпочетох децата ми да виждат щастливи родители, макар и разделени“, казва тя.

Разводът се оказва особено тежък за дъщеря ѝ Магдалина.

„Красимир я отгледа и за нея той беше баща. Тя преживя много трудно раздялата ни“, признава Неве.

Актрисата провежда откровен разговор и със сина си Никола, за да му обясни, че децата не носят вина за решенията на родителите си.

„Казах му, че това не е негов проблем, а наш. В началото му беше трудно, но с времето прие ситуацията. Дори се шегуваше, че вече ще получава подаръци от две къщи“, разказва с усмивка Невена Бозукова.

Днес актрисата гледа напред с благодарност към живота и е убедена, че всяко изпитание я е направило по-силна както като човек, така и като майка.