Годеникът на Венета от „Ергенът” я преби и изгони на улицата

Ергенката Венета Костова се оплака от годеника си и провалената си сватба. Блондинката разпространи видео на живо в социалните мрежи, където разказа какво е преживяла през последните няколко месеца. Тя дори няма къде да живее и проси пари и подслон от хората с добри сърца, пише „Уикенд”.

„В България е много трудно със заплата от 1000 лева човек да се издържа. Затова минах през много изпитания и метаморфози“, започва отдалеч момата, която не успя да отведе до олтара „Ергенът” Виктор Стоянов в любовното риалити, но все пак успя да преспи с него. Преди време дупничанка сподели, че след края на шоуто е прекарала интимна вечер с Виктор. „Озовах се у него. Не знам как стана – ей така, за да продължим партито”, споделя Венета с усмивка. За преживяното казва кратко: „Добре беше. Минута е много!” С типичната си откровеност, тя подчерта, че не е била влюбена, а просто е удовлетворила желание.

Венета отправи и извинения към Виктор, че разказва без негово съгласие, но настоя, че той е възпитан и свестен мъж. Блондинката го направи за смях с това признание за слабите му креватни умения в леглото. След него риалити героинята имаше връзка с женен мъж, който я издържал и й плащал месечно 5-цифрена сума, за да са заедно, но и с него се раздели. През изминалата година Венета срещна турчина Юджел Изет и бързо му пристана. Оказва се обаче, че се впуска в кошмарни отношения.

„Злоупотребявах с алкохол, на никого не му е приятно с него да се случи такова нещо и още по-малко приятно му е да си го признае, но аз не крия, че си подпийвах. Въпросът е, че с течение на годините ми се случиха много различни неща. Срещнах различни хора и в последните 10 месеца се появи един човек в живота ми, който се казва Юджел. Той ми вдъхна огромна надежда, че никога повече няма да съм изоставена, че няма да съм самичка, че никога повече няма да имам паник атаки, че ще сме едно цяло. Никога по никакъв начин не съм желала и искала от него каквото и да било в материален смисъл. За мен е било важно да съм една домакиня, да си стоя у дома. Да си чистя къщата, да го посрещам с усмивка, да го подкрепям, да го разбирам. Винаги съм искала най-много той да е добре. Имахме страхотна връзка“, твърди бившата любителка на чашката, за която най-важното в момента било „спокойствието и домашния уют“.

„В един момент назначихме дата за гражданския брак. Бях най-щастливата жена на света, предполагам и той, не знам. Много харесах от пръв поглед булчинската рокля, но когато отидохме до магазина, той ми каза: „В момента са ми запорирани сметките, до пет дни ще ми ги оправят. Не мога да платя роклята. Имаш ли друг вариант?“. Отговорих му, че мога да взема пари назаем от най-добрия ми приятел Иво. „Добре, вземи“, каза ми Юджел и обеща, че ще му ги върнем след два-три дни. Парите обаче не се върнаха до месец, стигна се до разправии между двамата, но хората са си прави да си искат парите. И какво да им кажа? Останах без думи. Приех го, разбирам го, но защо да лъже всеки ден, че ще му вдигнат запора над сметките? Накара ме да полудея. Когато първия път щеше да си реже вените, извиках 112. Вторият път ми вика защо съм счупила чашите в главата му. Но неговата версия е коренно различна от моята“, казва Ергенката.

Наложило й се да вземе пари назаем и от друг свой приятел – Веско, за да върне парите на Иво. „Въпросът обаче е, че Юджел не се прибира по един или два дни, употребява наркотици и става агресивен“, оплаква се Венета. „Не знам какво да направя с тези наркотици! Юджел обаче не иска помощ, не иска да ходи в комуна. Стигна се до там да ме удря. За мен той е невменяем. Една сутрин, след като го нямаше два дни, се върна вкъщи с някакъв човек, целият подут, сякаш от хероин, и двамата започнаха да ме опипват в леглото“, описва ужасното преживяване Ергенката.

Кошмарът не свършва дотук, защото блондинката прощава и това на турчина. Той продължава да затъва в наркотичната си зависимост, посяга на годеницата си не веднъж и два пъти, затъва в дългове и няма пукнат лев, въпреки че се представя за милионер. Преди дни Изет за пореден път пребива красавицата и я гони от дома им. Венета се молеше някой добър човек да я подслони, защото целия ден е изкарала в кафене в столичния квартал „Малинова долина”. „Нямам къде да живея, моля някой да ме подслони, няма къде да отида. А имах апартамент, имах си всичко” – плачеше красавицата, която е от Дупница, където е родната й къща и баща й. Някои от съгражданите й се запитаха защо не отиде в родния си град, а казва, че няма къде да живее. Дупница е на по-малко от час път от София и Венета без проблем може да отиде в родния си дом. Не знаем какво се случва с Костова, която спря да публикува снимки и информация по случая с Изет. Тя показа и част от сините от турчина, които й е нанесъл при последния побой.

Припомняме, че Венета не е първото известно гадже на Юджел. Преди години той имаше връзка с Мис България 2014 Симона Евгениева, която преби от ревност. Унизителната сцена се случила в Истанбул, където победителката от Монтана отлитала всеки уикенд. Там Симона се отдавала на ласките на заможния Изет, чийто баща има петролна рафинерия. Според слуховете той издържал нашенката, като й давал „джобни“ всеки месец по 20 бона. Само че имал условие тя да не излиза вечер след 22 часа и да прекъсне нощния живот. Хубавицата обаче не изпълнила това условие и затова била солидно бушонирана от гаджето си, с което изкарали заедно 3 години, припомнят запознати. След като я набил, той я изгонил позорно от къщата си в Истанбул и така приключила приказката им. С Венета историята се повтаря, като „Уикенд” още при годежа й писа, че е пристанала на побойник и очакваше подобно развитие на уж любовната им приказка. Надяваме се блондинката да не сглупи и да се върне при насилника, който на всичко отгоре е и заборчал наркоман.