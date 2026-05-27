Абитуриент сложи златен корсет на релефно мъжко тяло, добави колие и грим (СНИМКИ)

С всяка изминала година абитуриентите ни изненадват все повече с ефектни визии, достойни за холивудския червен килим. Едно момче от завършващите обаче успя да разбие всички класации с екстравагантен тоалет, за който дълго ще се говори.

Неговото име е Младен Младенов - младеж с усет към детайла и над 65 хиляди последователи в ТикТок. Роден и израснал в Ботевград, той избира езиковата гимназия "Алеко Константинов" в Правец, където изучава немски и английски. За бала си тийнейджърът мечтае да е уникален и да привлече всички погледи около себе си. И успява, появявайки се с черен костюм с интересен детайл - златен корсет на релефно мъжко тяло.

Прическата му също е ефектна

Облеклото съчетава с обувки в тон с благородния метал, масивни гривни и колие. Към тях момчето си прави професионален грим и прическа със златни елементи. Визията му става хит в социалните мрежи, където го заливат с коментари.

"Вдъхнових се за корсета от един украински сайт, който видях преди шест-седем месеца. Казах си - това ще ми е костюмът! Много хора ме обвиниха, че съм го копирал от някаква абитуриентка миналата година, което не е вярно. Смятам, че дори и да звучи надменно, след моята визия никой няма да си спомня за когото и да е било друг преди мен", заяви пред "България Днес" дванадесетокласникът.

Негова дама е кака му, с която "избиват рибата"

Първоначално красавецът мислел да се появи на големия ден с майка си, но впоследствие избрал своята по-голяма сестра за дама. Девойката облича същия тоалет като малкото си братче с акцент - женска ризница. По думи на Младенов цялостната му визия не излиза повече от 2000 лв. (1000 евро). Цена, напълно приемлива на фона на останалите му връстници, чиито рокли надминават 4000 евро и дори не са толкова внушителни.

Абитуриентът пристига със стил/ Снимка: Стоян Христов

"Най-важното е тоалетът да е ефектен - дори и да струва 20 лв, за да можеш, когато минеш покрай хората, да видиш колко са въодушевени от това, че си различен", на мнение е Златният абитуриент.

За еуфорията около завършването и смелостта да бъде различен тийнейджърът говори повече в платформата ТикТок, където се подвизава с псевдонима "Mladen Moore". Освен на бала ботевградчанинът впечатлява и на изпращането си, където се появява с бял костюм и ангелски крила на стойност около 200 евро.

На своето изпращане дванадесетокласникът е с ангелски крила

"Намерих една жена, която изработва такива неща. Когато ги взех и ги сложих, бяха по-големи от мен! Казах си: "Тук ще избия рибата", и го направих", признава баладжията, който получава много подкрепа от страната на семейството и съучениците си.

"Когато слизах по стълбите в училище, имаше всякакви коментари и подмятания, но на мен от доста време не ми пука за хейта", категоричен е абитуриентът, който става "Крал на бала" по вота на публиката.

Класът на Младен

След последния учебен звънец предстои школата на живота, за която Младен вече е готов. Образованието си той решава да продължи в Нов български университет, където ще следва кино и режисура. По-късно желае да се премести в столицата на модата - Милано. На всички, които изпитват страх да са автентични, зрелостникът дава съвет:

"Живеем един път. Утре може да не се събудиш - да си отидеш, без да си дал нещо на света. Затова бъдете себе си и да не ви пука за хорското мнение".