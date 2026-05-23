Здравко от „Ритон“ СЕНЗАЦИОННО: Яростен хейт заля Киркоров, защото е помогнал на Дара за "Евровизия"

Вълна от негативни коментари се изсипа върху руския поп изпълнител Филип Киркоров, след като се появиха твърдения, че е помогнал на Дара за участието ѝ в „Евровизия“.

Според Здравко Желязков от Дует Ритон именно Киркоров е съдействал за осъществяването на контакт с гръцкия екип, работил по проекта. По думите му певецът от години си сътрудничи с въпросните специалисти и веднага откликнал на молбата за помощ.

„Когато нашите се обърнали към него за контакт, той веднага се отзовал с думите: „Как няма да помогна на моята родина?“ Освен това е съдействал и за намирането на финансиране, което също не е без значение“, разказва Здравко.

Той е категоричен, че както песента на Дара, така и самата изпълнителка са впечатлили с позитивна енергия, професионализъм и настроение.

В същото време източници от БНТ твърдят, че Филип Киркоров няма пряко отношение към създаването на песента.

Здравко използва случая да коментира и състоянието на българската поп музика. Според него твърде много съвременни песни залагат на тъга, раздяла и разбити сърца.

„Слушам песните по БГ радио и все едно чувам едно и също – сълзи, мъка и раздели. Хората вече са уморени от тъжни истории. Трябва да се пее за жизнерадостни неща, да се вдига енергията, защото и без това животът е достатъчно труден“, смята той.

След успеха на Дара двамата с Катя от „Ритон“ лично ѝ се обадили, за да я поздравят, вместо да публикуват послания в социалните мрежи.

„Не искаме да се отъркваме в нейната слава. Това е нейният успех. Дара е талантлива, умна и интелигентна. Познаваме я отдавна и искрено се радваме за нея“, казва Здравко.

Певецът споделя още, че вече се чувства отлично след тежкия инцидент с падането от стълба преди няколко месеца.

„Възстанових се напълно. Пътувам, шофирам и имам сили за всичко“, уверява той.