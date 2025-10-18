Естрадната легенда Христо Кидиков: Спасих живота на жена с песен!

Естрадната легенда Христо Кидиков отпразнува 79-ия си рожден ден преди дни в тесен семеен кръг - без шумни тържества, но с благодарност за живота и любовта на публиката.

"Имах случка с една жена, която дойде да ми подари букет и се наведе да ми целува ръката след концерт. Аз й казах че не съм Господ, но тя настоя да ми сподели нещо много лично."

Това разказва легендата на българската естрада в деня на празника си пред вестника.

"Жената обясни, че преди години е била много болна. Малко след като лекарите открили заболяването, случайно намерила в дома си стара плоча с мои песни. Сред тях била и "Хей живот, здравей, здравей". Жената повярвала в текста и започнала да слуша тази песен всеки ден в продължение на година. Когато отишла отново на преглед, се оказало, че болестта е напълно изчезнала. Лекарите били в шок, а тя вярвала, че именно песента й е помогнала да се излекува", споделя певецът с усмивка.

Историята дълбоко трогнала изпълнителя, който признава, че подобни моменти му напомнят колко силно въздействие може да има музиката върху човешката душа. Христо споделя и че вярва в чудеса.

"Вярвам във всичко! Работата на един артист е, когато излезе на сцената, да бъде като проповедник. Той трябва да говори и за добрите, и за лошите неща в живота, за да може човек да е подготвен и да знае как да се бори", казва изпълнителят.

Точно на рождения си ден, изпълнителят избра да празнува скромно и спокойно вкъщи, в компанията на най-близките си хора.

"С годините ставаме по-мъдри. Всеки момент в моя живот е преминавал в нещо градивно. Винаги съм казвал, че един мъж трябва да изпълни три неща, докато е на този свят - да засади дърво, да си построи собствен дом и да има деца. Аз съм ги изпълнил и трите и съм щастлив, че имам толкова голямо семейство", с удовлетворение разказва Кидиков.

Певецът признава и че с всяка изминала година все повече оценява простите неща - здравето, любовта и вниманието на близките хора.

"Подаръците не ме интересуват. За мен е важно, че толкова много хора се сетиха да ме поздравят по случай празника ми. Това ме радва повече от всичко материално. Да знаеш, че си оставил следа и някой мисли за теб", споделя естрадната звезда.