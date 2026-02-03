Фенове към Меди: Стига с тези гробища!

Дори и най-заклетите фенове на Меди не издържаха на гробищните мотиви и кадри, които се леят неспирно от профилите на попфолк звездата.

„Меди. стига! Спри се! Искаш и нас ли да погребеш!“, гракнаха в един хор потребители в мрежата. Те се оплакват, че какъвто и да е реалният повод за създаването на новото парче на изпълнителя, депресарското настроение, лъхащо от него, им идва в повече.

През уикенда Меди помести поредния фотос на гроб, на чиято паметна плоча липсва име, но пък надписът е красноречив:

„Нейната любов, такава няма друга“. „Самотата е най-страшната присъда“, написал е под мрачната снимка фолкизпълнителят.