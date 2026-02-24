Последни
Популярни
Горещи

Галин предупреждава да не се пръскаме с парфюм по врата

https://hotarena.net/lubopitno/galin-preduprezhdava-da-ne-se-praskame-s-parfyum-po-vrata HotArena.net
HotArena.net
1421
Галин предупреждава да не се пръскаме с парфюм по врата

HotArena.net
1421

Попфолк звездата Галин отправи изненадващо здравно предупреждение към феновете си - любимият начин да пръскаме парфюм по врата може да не е толкова безобиден, пише България Днес.

Според научни данни предната и страничната част на врата се намират точно над щитовидната жлеза - органът, който регулира метаболизма, енергията и хормоните. Кожата там е тънка и силно кръвоснабдена, което означава, че химикалите от аромата могат да се абсорбират по-бързо в организма. Много парфюми съдържат синтетични съставки, които се свързват с хормонални смущения при продължителна употреба.

Галин съветва: "Пръскайте върху дрехите си и върху зони като китките и зад коленете".

Тагове:
Още от Любопитно

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.