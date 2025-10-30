Последни
Популярни
Горещи

Гришо: Спортът е до време, любовта - завинаги

https://hotarena.net/lubopitno/grisho-sportat-e-do-vreme-lyubovta-zavinagi HotArena.net
HotArena.net
259
Гришо: Спортът е до време, любовта - завинаги

HotArena.net
259

Григор Димитров завърши сезона така, както го започна, пише Телеграф. С отказване заради контузия. Става дума за травма на рамото. Тя идва веднага след завръщането на Гришо след 4 месечно прекъсване заради разкъсване на гръден мускул. 

В града на любовта пък не пропуснаха да попитат Григор за последното му увлечение Ейса Гонсалес.

"Без съмнение това е един от най-важните елементи за завръщането ми. Имахме прекрасно лято, бяхме толкова дълго заедно. Подкрепяхме се един друг. Това е по-важно от случващото се тук. Тези неща са до време, другото е за цял живот". 

 

Тагове:
Още от Любопитно

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.