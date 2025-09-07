Иво Димчев бил проститутка „само” 2 месеца

Ексцентричният певец Иво Димчев шокира с поредното си скандално признание.

Изпълнителят на „Баница” и „Водка” разкри, че като студент е заработвал известно време, продавайки тялото си. Той бил проститутка в продължение „само” на около 2 месеца. Не го интересували толкова парите, колкото му било важно да натрупа сексуален и житейски опит.

„За първи и последен път ми се случи, когато бях на 19 години. Обадих се на обява във вестник, тогава там пускаха такива реклами. Попаднах на клуб „Необходимка” в квартал „Надежда”. Те се озадачиха, че мъж иска да предлага секс, имаха само жени. Проявиха интерес. Срещнах се със сводниците – един великан и едно джудже, и се договорихме да получавам 50% от парите”, разказва Иво Димчев. Певецът уточнява, че е практикувал древния занаят малко време и за този период имал „може би не повече от 5 клиента”.