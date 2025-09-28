Коцето имал еротичен сън с Венета Райкова

Макар да е сериозно обвързан от години и да има семейство с две деца, Коцето демонстрира своя флиртаджийски дух с откровено любовно признание. То беше адресирано към Венета Райкова, в чието предаване се появи през седмицата.

Повод за изненадата беше гостуването на фолк дивата Емануела, а още в самото начало на интервюто с нея пред камерите, Константин нахлу с две червени рози в ръка. „Радвам се да те видя отново на екран, Венета! Вечно млада... Винаги си била моя еротичен сън, несподелената ми любов. Обичам те!“, изстреля емоционално Коцето.

Реакцията на Емануела обаче не закъсня: „Е, нали аз бях несподелената ти любов?!“, зачуди се фолк дивата, оставяйки зрителите да се смеят и да се чудят дали сцената е част от нова музикална драма или просто закачка между колеги.