Константин хукна по участия с нова балада

Константин хукна по участия с новата си балада „Пиян”, която представи преди дни и още не може да й се нарадва.

„Пичове, много съм щастлив. Сбъдна се нещо, което много отдавна си го мечтая – да попадна на песен, която е толкова емоционална, красива и я изпълних по един брилянтен начин”, похвали се Коцето и допълни, че слуша парчето си навсякъде – в колата, в сауната, докато тича на пътеката в домашния си фитнес.

Певецът изпълнява „Пиян” вече и по участия. Той беше замразил сценичните си изяви, заради подготовката за концерта си на 21 март в зала „Арена 8888”, така че сега ще си навакса. Програмата му е пълна. Само за април Коцето има 12 участия. „След дългото ми отсъствие в подготовката за концерта, започвам да забивам всички клубове в България!”, заяви Коцето, като първото му части е за април беше в новия му клуб в столицата.

Любопитна подробност е, че „Пиян” е и заглавието на емблематичен хит от репертоара на Борис Дали, който е сред близките приятели на Коцето. Борката, както го наричат на галено, вероятно не се разсърдил.