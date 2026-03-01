Любо Нейков с премиера в Народния на 54 г.

28 години след като се дипломира като актьор, и цели 20 години след като създава продуцентската си фирма с Евтим Милошев, Любо Нейков се готви за дебют в Народния театър. Актьорът, който е сред най-влиятелните фигури в родния шоубизнес, никога досега не е играл на първата ни сцена. Това обаче скоро ще се промени, защото той усилено репетира за премиера на нова комедия, съобщиха от културната институция.

Заглавието на спектакъла, в който Любо Нейков ще изиграе главната мъжка роля, се казва „Различният”. Автор на пиесата е руският драматург Алексей Слаповски, а режисьор е Стефан Спасов. Ролята на Нейков е на заклет ерген, който дава обещание на майка си да се ожени. Той попада на необичайна обява в сайт за запознанства, в която се казва, че „млада, красива, заможна и обезпечена жена търси грозен и беден мъж, за да го направи щастлив“. Няма как да устои на подобна „оферта”, а и преценява, че се вписва идеално във всички изисквания на богатата красавица. Тя в крайна сметка обиква Звяра, който, вместо да се превърне в принц, става още по-голямо чудовище – нагло, придирчиво и взискателно. Авторът на пиесата я определя като „комитрагедия”.

В ролята на красавицата ще се редуват две актриси – Гергана Змийчарова и Илиана Коджабашева. В спектакъла участват също номинираната за „Икар” тази година Вяра Табакова и Антония Кундакова. Спектакълът ще се играе на най-малката сцена в Народния – зала „Апостол Карамитев”, а премиерните дати са на 12 и 13 март. Репортер на „Уикенд” забеляза колежката на Любо Нейков – Гергата Стоянова, да си купува билет за представлението още преди месец.