Нов скандал на Рачков с Веско Маринов

Четвърти пореден сезон се точи бутафорната тв война на Димитър Рачков и Веселин Маринов в шоуто „Като две капки вода”. За първи път, откакто е започнала, обаче тя изглежда истинска. Бардът от Полски Тръмбеш сериозно се обиди, че водещият не му дава думата, за да сподели мнение за изпълненията в шоуто. Цялото време, предвидено за съдиите, е превзето от новия член на журито – Азис, за да си разменя шегички с водещия Рачков.

„След тези „високо интелигентни” разговори с Васко си казвам: „Дойде и моят ред! Трима изпълнители минаха, исках да говоря толкова много за всичко...”, започна изказването си Веско Маринов миналия понеделник, след като в продължение на близо час не успя да вземе думата, за да сподели като съдия мнение за имитациите в шоуто. Дадоха му я след изпълнението на Весела Бабинова и той използва повода, за да се оплаче. Водещият Димитър Рачков не му остана длъжен. „Защото видях, че дремете, не исках да ви будя!”, изстреля с ирония той. „Дремеш ти! Къде ме видяхте, че дремя? На всичкото отгоре вдигам ръка през цялото време! Да кажа и аз нещо...”, ядоса се не на шега Маринов.

След като похвали Весела за изпълнението й, бардът отбеляза: „Исках много да говоря за Емилия, много да говоря за Виктор, но вие не ми дадохте! Това, което направи Емилия, е нещо, което не съм подозирал! Виктор направи нещо невероятно...”. Вместо да го остави да се изкаже, Рачков контрира: „Това не е Емилия! Това е Анелия! Защо не върнете към миналия сезон? Кажете и за Владо Зомбори!”.

Колегата му Герасим Георгиев-Геро опита да замаже положението: „Аз те чувам, бате Веско!”, каза той, но певецът вече беше подпалил. „В края на краищата сме се събрали тук, не за да ти слушаме простотиите!”, повиши глас той, обръщайки се към Рачков. Актьорът обаче не спря: „А за да вземем по някой лев!”, изцепи се той. Двамата с Веселин Маринов се изпокараха много жестоко, макар че заради прекия ефир бардът в крайна сметка реши да прекрати спора обиден, отсичайки, че не иска да говори повече.

Гласовитият певец явно имаше желание да анализира в дълбочина работата на състезателите, както се очаква от него като член на журито вече 4-а поредна година. Но времето за изказвания въпросната вечер се оказа предварително резервирано за шеги основно с Азис. Той се появи в ефир, издокаран в прозрачна блузка, за да рекламира новите импланти в гърдите си, и цяла вечер това беше основната тема за разговор. Веселин Маринов меко казано не остана доволен от ситуацията. Като сериозен човек той явно искаше сериозно да се фокусира върху сцената, а не върху колегата си от другия край на съдийската маса. За разлика от предишните караници на барда с Митко Рачков, когато певецът честичко се усмихваше, докато се заяждат с него, този път ядът му изглеждаше напълно искрен. Водещият се опита, както обикновено, да обърне нещата на шега, но не му се получи.

Зрителите също изригнаха срещу Рачков. Те засипаха официалните страници на шоуто в социалните мрежи с критика към актьора. „Рачков направо съсипва предаването!”; „Водещите тази година са под всякаква критика. Заради тях почвам да гледам предаването по-късно, за да превъртам техните неуместни изказвания и тъпи шеги”; „Кречеталото Рачков няма ли да спре да привлича вниманието върху себе си и да омаловажава представянето на участниците?!”; „Не мога да го понасям Рачков!”, изригнаха хората. Те са възмутени и от отношението на водещия и към Весела Бабинова, която излезе на сцената по сутиен, но не по свое решение, а защото трябваше да имитира Анелия. Всички призовават да се търси нов водещ, но молбите им едва ли ще бъдат чути. Продуцентът Маги Халваджиян не веднъж е подчертавал, че цени Митко като лице на предаванията си, а и рейтингът доказва, че в „Капките” няма нужда от промени. Шоуто за пореден път в историята си поставя рекорди по гледаемост.