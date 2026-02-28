Сатиричният театър и ПФК „Левски“ с награда за най-добър бранд

Калин Сърменов: бранд се изгражда с много последователна работа, принципи и постоянство.

Сатиричен театър „Алеко Константинов“ и ПФК Левски бяха отличени с награди за най-добър бранд в своите категории по време на 16-ото издание на престижните отличия.

Директорът на театъра Калин Сърменов прие наградата лично и подчерта, че изграждането на силна марка е резултат от дългогодишна и последователна работа. По думите му признанието е важно, защото показва, че усилията на целия екип се забелязват и оценяват. Той отбеляза още, че авторитетът на една културна институция се гради с постоянство, ясни принципи и много труд.

От името на „Левски“ отличието получи изпълнителният директор Даниел Боримиров, който благодари на екипа от специалисти, работещи ежедневно за това клубът да бъде сред най-разпознаваемите и обичани брандове в българския спорт.

В категория „Благотворителност“ първо място получи Фондация „Искам бебе“, която в продължение на близо 20 години е помогнала на хиляди семейства по пътя към родителството. В раздел „Здраве“ номер едно стана Клиника „Малинов“, също подкрепила хиляди семейства да имат деца.

Приз в категория „Изкуство“ спечели Памбос Агапиу заедно със своите танцьори, а в категория „Традиции“ бе отличена Фолклорна група „Бисери“.

Общо 34 статуетки бяха връчени в различни категории. Събитието се провежда за 16-а поредна година и отличава успешни брандове и личности с принос в културата, спорта, обществения живот и бизнеса.