Любов към косата: Най-новият метод Feather Hair Extensions от Магама

Всяка жена е различна.

Някои мечтаят за бижу, други - за парфюм…

А защо тази година подаръкът да не бъде красива коса, обем и нова визия?

В салон Магама ще откриете своя подарък за Св. Валентин –

а той може да бъде именно новите удължения за коса Feather Hair Extensions – „перца“.

Подарък, който не е за един ден, а за дълго време, който дава повече увереност, женственост и блясък всеки ден.

Feather Hair Extensions – „перца“ е точният избор за празника на влюбените. Той не е просто изненада за момента, а промяна, която остава за дълго.

Feather Hair Extensions, известен като метод „перца“, е иновативна техника за бързо и щадящо постигане на желаната дължина и обем. Поставен с прецизност и внимание, той създава естествена и балансирана визия още от първия ден.

Методът е изключително подходящ за фини и деликатни коси, които се нуждаят от специална грижа и защита.

Естествената коса не се накъсва и не се уврежда – запазва своята структура, а „перцата“ осигуряват обем в корена и мечтаната дължина.

Косата за удълженията е от най-висок клас и позволява:

– изправяне и къдрене

– оформяне с маша и преса

– стилизиране според вашия ежедневен стил

Поддръжката се извършва на всеки 2–3 месеца, за да бъде визията отново безупречна.

За правилна грижа се препоръчва разресване със специална четка за удължения и използване на професионални продукти за поддържане на удължената коса.

Ние от салон Магама препоръчваме серията за грижа за косата Kadiffe, която защитава както естествената коса, така и удълженията.

Запишете час за консултация в салон Магама

Подарете визия, която се усеща – не само на Св. Валентин, а всеки ден.