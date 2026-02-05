Последни
Популярни
Горещи

Любов към косата: Най-новият метод Feather Hair Extensions от Магама

https://hotarena.net/lubopitno/lyubov-kam-kosata-nay-noviyat-metod-feather-hair-extensions-ot-magama HotArena.net
HotArena.net
77
Любов към косата: Най-новият метод Feather Hair Extensions от Магама

HotArena.net
77

Всяка жена е различна.
Някои мечтаят за бижу, други - за парфюм…
А защо тази година подаръкът да не бъде красива коса, обем и нова визия?

В салон Магама ще откриете своя подарък за Св. Валентин –
а той може да бъде именно новите удължения за коса Feather Hair Extensions – „перца“.
Подарък, който не е за един ден, а за дълго време, който дава повече увереност, женственост и блясък всеки ден.

Feather Hair Extensions – „перца“ е точният избор за празника на влюбените. Той не е просто изненада за момента, а промяна, която остава за дълго.

Feather Hair Extensions, известен като метод „перца“, е иновативна техника за бързо и щадящо постигане на желаната дължина и обем. Поставен с прецизност и внимание, той създава естествена и балансирана визия още от първия ден.

Методът е изключително подходящ за фини и деликатни коси, които се нуждаят от специална грижа и защита.
Естествената коса не се накъсва и не се уврежда – запазва своята структура, а „перцата“ осигуряват обем в корена и мечтаната дължина.

Косата за удълженията е от най-висок клас и позволява:
– изправяне и къдрене
– оформяне с маша и преса
– стилизиране според вашия ежедневен стил

Поддръжката се извършва на всеки 2–3 месеца, за да бъде визията отново безупречна.

За правилна грижа се препоръчва разресване със специална четка за удължения и използване на професионални продукти за поддържане на удължената коса.
Ние от салон Магама препоръчваме серията за грижа за косата Kadiffe, която защитава както естествената коса, така и удълженията.

Запишете час за консултация в салон Магама
Подарете визия, която се усеща – не само на Св. Валентин, а всеки ден.

Тагове:
Още от Любопитно

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.