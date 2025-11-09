Мая Пауновска от „Трейтърс” би шута на гаджето

Мая Пауновска, която според слуховете ще се окаже победител в първия сезон на риалитито „Трейтърс”, успявайки да надделее над опитния интригант Бачорски, вече е свободна жена. Бившата гимнастичка се е разделила с половинката си – рапъра Сенто, син на певеца Илиян Михов-Баровеца, научи „Уикенд”.

Двамата се залюбиха преди повече от година и по всичко изглеждаше, че отношенията им са доста сериозни. Оказа се обаче, че след като излезе от риалити шоуто, Пауновска е решила да се раздели с него. Те са сложили край на отношенията си преди около месец. Мая твърди, че няма драма и са се разделили като зрели хора.

„Оказа се, че сме доста различни. Имаме различни приоритети и сме на различни етапи в живота си”, откровена е Пауновска. Някогашната гимнастичка има две деца, а сина на Баровеца все още не е станал родител. Възможно е това също да е отдалечила двойката, допускат в светските среди.