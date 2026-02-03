Последни
Местят излъчването на Капките в понеделник

Пролетният телевизионен сезон ще донесе и заврьщането на „Като две капки вода" по Нова телевизия. Очаква се изненада сред журито. Към утвърдените членове Хилда Казасян, Веселин Маринов и Димитър Ковачев - Фънки, ще се присъедини и четвърти съдия.

Той обаче не е Любо Киров. След две сезона в шоуто певецът пак ще се появи в предаването, но с епизодично участие - за дует с някой от състезателите или като гост в залата, ако изпълняват негова песен. Макар да е тайна кой ще замести Любо, предположенията убедително клонят към Азис.

Шоуто ще бъде вдъхновено от управлението на Луи XIV. Новият 14-и сезон на предаването тръгва от 16 февруари. Той се завръща в програмата за понеделник, след като миналата година, както и през 2023-а, се излъчваше в неделя, пише България Днес.

