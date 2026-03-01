Набутаха четвърти „ерген”-връзкар! Вижте кой е той

Новият сезон на „Ергенът” стартира с гръмко представяне на тримата участници – Стоян, Крис и Марин. Още след първите излъчени епизоди обаче започнаха да циркулират любопитни слухове. Хора от екипа издават, че двама от мъжете – Крис и Стоян, са напуснали шоуто по-рано от очакваното. Първият си е тръгнал с Елеонора, а вторият – напълно сам. Това е наложило бърза реакция от страна на продукцията и викането „на пожар” на нов участник.

За да бъде спасена интригата, в предаването се очаква да се появи четвърти мъж. Запознати твърдят, че това е Георги Гатев, който всъщност е част от продукцията. Той е оператор от снимачния екип. Визията му е подходяща - атлетичен, с имидж на нацепен мачо, идеално вписващ се в образа на екранен ерген.

Гатев не е напълно непознат за зрителите. Има опит и в други риалити формати - участие в онлайн предаването „Зона Х”. Профилът му в социалните мрежи допълнително подхранва спекулациите – там изобилстват снимки от Шри Ланка, където се снима настоящият сезон.

Междувременно още една клюка разпали любопитството на феновете на формата. Мартина и Любомира от предишния сезон също са били забелязани в Шри Ланка. Дори се появи тяхна обща снимка с Марин и Крис, която само потвърди слуховете. Дали двете дами са се включили в романтичната надпревара? По-вероятно е да са били поканени като специални гости за отделни епизоди – ход, който често се използва за раздвижване на динамиката.

Един от най-коментираните слухове е свързан с Мартин Николов - Елвиса. Говори се, че той също е летял до екзотичната локация и дори е завъртял флирт с една от участничките, нищо че е обвързан с младата Йоана Илиева. Николов в момента води коментарното студио на шоуто в „Преди обед”, но близостта му с продуцента само налива масло в огъня на предположенията. „Писна ни от Елвиса! Не искаме да го гледаме повече!”, недоволстват почитателите на предаването.

Засега зрителските реакции към формата са по-скоро хладни. В социалните мрежи все по-често се срещат коментари, че сезонът изглежда „постен” – без големи конфликти, без драматични обрати и без запомнящи се моменти. Дали появата на четвъртия ерген ще промени това усещане? Предстои да видим дали продукцията ще успее да вдигне градуса на напрежението и да върне зрителския интерес.