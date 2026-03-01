Влюбената "кака" Маги Томова пречиства Калоян на остров Бали

Финалистката от третия сезон на „Ергенът” – Маги Томова, и участникът в „Ергенът: Любов в рая” – Калоян Кънчев, вече не крият щастието си. Те са двойка от няколко месеца, а в момента се наслаждават на романтична ваканция на остров Бали. Социалните им мрежи преливат от слънце, палми и влюбени погледи.

Официалното потвърждение за връзката им дойде около Нова година, след като седмици наред фенове и клюкари сглобяваха пъзела от сходната им онлайн активност. Най-наблюдателните потребители забелязаха, че Маги и Калоян публикуват от едни и същи места и събития, включително и от антиправителствените протести отпреди два месеца, което допълнително разпали слуховете.

Магдалена сложи край на спекулациите с емоционален видеоклип и равносметка за изминалата 2025 г. На кадрите тя се прегръща с Калоян, а близостта им не оставя място за съмнения. „2025-а беше добра и щедра за мен. Научи ме да бъда търпелива, но не и наивна. Показа ми, че неочакваните срещи всъщност са най-чаканите. Изпращам я с благодарност и любов”, написа Томова. И допълни: „Какво ме чака ли? Не знам. Но съм сигурна, че ще бъде вълнуващо, хубаво и споделено! Бъдете верни на себе си - това е единственото одобрение, от което наистина се нуждаете.” С тези редове блондинката не просто потвърди връзката си, а даде заявка за нов етап в живота си. Тя отправи и философско послание към последователите си.

Историята обаче има и своята предистория. В рамките на телевизионното си участие Калоян преживя кратка авантюра с Габриела Цонева. Едрогърдата брюнетка привлече вниманието му със самочувствие и силно присъствие. Връзката им, макар и обещаваща на екран, се оказа краткотрайна. Още по време на излъчването зрителите коментираха, че между тях липсва химия, която не може да бъде изиграна. След финала на формата раздялата стана факт.

Габриела неведнъж е намеквала за разочарование. Публикациите й в мрежата след разлъката носеха нотка на сарказъм, примесен с огорчение. Тя много пъти се изказа, че е „дала шанс на човек, който не го е заслужавал”. В светските среди това бе разчетено като ясен сигнал за край на отношенията. Драмата започна да избледнява с времето, но все още периодично изплува на повърхността.

На този фон появата на Маги в живота на Калоян изглежда като рязък, но любопитен завой. Възрастовата разлика – повече от десет години в нейна полза, допълнително подхранва интереса към двойката. За едни това е доказателство, че любовта не познава цифри, а за други – повод за типичните предразсъдъци.

Близки до двойката споделят, че засега отношенията им са стабилни и спокойни. Томова изглеждала по-уверена и сияйна, а Кънчев – видимо уравновесен.

Телевизионна му романтика с Габи може и да приключи, но тази с Магдалена явно процъфтява далеч от камерите. Близки до блондинката издават, че тя е истински щастлива и дори благодарна на Калоян, че я е накарал „отново да се почувства жена”. „Той ми припомни какво означава да грабиш с пълни шепи от живота”, доволна е Томова.