Най-после: Наталия Кобилкина показа младото си гадже СНИМКИ

Наталия Кобилкина е доста заета жена, но не винаги намира време за любов. Сексоложката, която има два брака зад гърба си, отскоро пак се радва на нова тръпка. Открила я във фитнес залата преди няколко месеца.

Кобилкина отишла да тренира със сина си Филип, който е от брака й с гръцкия бизнесмен Такис Дретакис. Внезапно се появил значително по-млад от нея ухажор, който поканил на сексоложката на вечеря. Заговорил я, макар че признал притеснението си да не цъфне таткото на сина й. Наталия обяснила, че е разведена и приела поканата да вечерят. „Когато излязохме, ясно заявих: „По-голяма съм, имам дете, бизнес и котка... и умея да бъда само в отношения. В отговор приятелят ми спокойно каза: „Тествай ме“, разказа Наталия наскоро.

Двамата са заедно вече от 6 месеца. Сексоложката с радост обяви, че засега гаджето й е минал с отличие всичките й тестове. Грижовен е, умен и забавен, освен това подкрепя Наталия в бизнес начинанията й. Въпреки ангажираността им, двамата успяват да намират време един за друг. Наскоро били на почивка в Италия.

Кобилкина призна, че е по-голяма от гаджето си, но не уточни с колко. Според нея разликата във възрастта им не е проблем. Източник на „Уикенд” твърди, че похотливата рускиня е успяла да забие мъж с цели 14 години по-млад от нея.