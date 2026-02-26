Юлиан Вергов бесен - измамници искат пари от феновете му

Актьорът Юлиан Вергов отново изригна срещу наглите измамници в интернет, които използват името и снимките му, за да точат пари от доверчиви фенове. Звездата от „Откраднат живот" и десетки театрални постановки се оказа поредната жертва на добре позната схема - фалшиви профили, които се представят за него, следят кой харесва и коментира публикациите му и след това започват лична кореспонденция с почитатели от негово име.

Сценарият е един и същ - първо любезни съобщения, комплименти и уж личен контакт с актьора. След няколко дни разговор „Вергов" съобщава, че има нужда от финансова помощ. Причините са различни - недостиг на средства за нов филмов проект, спешна подкрепа за спектакъл, „спонсориране" на независима постановка.

В други случаи се предлага “ексклузивна възможност" за закупуване на билети за театър на преференциална цена, ако сумата бъде преведена директно по посочена сметка или чрез онлайн платформа. В официалните си профили той многократно е заявявал, че не пише лично на фенове с подобни предложения и никога не иска пари.

“Не отговаряйте, блокирайте и докладвайте", настоява актьорът. Въпреки това нови и нови профили с неговото име и снимки се появяват почти ежедневно, пише Ретро.

За щастие, до момента няма данни за сериозно пострадали финансово, но самият факт, че схемата продължава, е тревожен. Фалшивите профили често използват реални снимки на Вергов, копират публикации и дори отговарят публично под коментари, за да изглеждат по-достоверни. Част от тях имат доста последователи, което допълнително заблуждава хората. Бесен от ситуацията, актьорът отново апелира феновете му да бъдат внимателни и да не се доверяват на съобщения с финансови искания.